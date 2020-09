Priolo, il 24 e 25 settembre si vota per Democrazia partecipata: 4 progetti in lizza

Sono 4 i progetti tra i quali i residenti di Priolo potranno scegliere nell'ambito della Democrazia partecipata. Sono: Terapia del Sorriso, Laboratorio Creativo e di Riciclo per i bambini, Qualità dell’Aria Indoor - Check up ambientale negli edifici, Sterilizzazione cani e gatti.

Le proposte sono state selezionate da una commissione composta dai dirigenti competenti in materia, dal sindaco Pippo Gianni, dall’assessore al Bilancio e vice sindaco, Maria Grazia Pulvirenti, da 3 Consiglieri comunali, 2 di maggioranza e 1 di opposizione e approvate ieri mattina, attraverso una delibera di Giunta.

La votazione si terrà il 24 e 25 settembre, al piano terra del Palazzo Comunale. Giovedì 24 si potrà votare dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; venerdì 25 settembre dalle 9 alle 12. Lo scrutinio delle schede avverrà il 28 settembre nell’aula consiliare. Il seggio elettorale, composto dal Presidente, uno scrutatore e un segretario, provvederà alle operazioni di voto, a quelle di scrutinio e alla proclamazione del progetto che avrà ottenuto il maggior numero di consensi.

“Questa importante iniziativa - ha sottolineato il sindaco Gianni - consente ai cittadini di essere coinvolti nel processo di democrazia partecipata, per scegliere azioni di interesse comune”.

“Sono davvero soddisfatta delle proposte pervenute - ha commentato l’assessore al Bilancio e vice sindaco Maria Grazia Pulvirenti - temi diversi tra loro ma ugualmente importanti. La democrazia partecipata è uno strumento valido per far sì che ogni cittadino sia parte attiva dell’azione amministrativa".