Siracusa, Anselmo Madeddu riconfermato presidente dell'Ordine dei medici

Anselmo Madeddu riconfermato all'unanimità alla guida dell’Ordine dei Medici di Siracusa.

Vice presidente è Giovanni Barone. Nominati Enzo Bosco tesoriere e Alba Spadafora segretari. Gli altri consiglieri eletti sono: Rosario Di Lorenzo, Franco Iachelli, Mario Lazzaro, Bartolo Lentini, Riccardo Lo Monaco, Sabina Malignaggi, Pino Pisani, Gianni Puzzo, Nuccio Romano, Antonio Trigila, NinoTrovatello, Antonio Li Pani. Si aggiungono i revisori Alfio Cimino, Roberta Giuca e Diego Uccello. A rappresentare i medici odontoiatri Dario Di Paola.

Per favorire interventi mirati su temi di attualità, inoltre, l’Ordine rafforzerà il ruolo delle “Commissioni” già esistenti e ne istituirà delle nuove. Tra queste ultime quelle di: “Medicina di Genere”, “Tutela della professione medica”, “Rapporti con la Ospedalità Privata”, della “Medicina Convenzionata” (articolate in Mmg, Pls, Mca, Sumai, Specialisti, Medici 118- Pte). Tra le new entry la commissione del “Punto di ascolto dei Cittadini” e quella per il “Nuovo Ospedale di Siracusa”. Queste commissioni si aggiungeranno alle ben rodate e molto attive: “Commissione Formazione”, “Commissione Giovani”, “Commissione Ambiente e Salute”, a quelle dedicate all’ “ENPAM e alla Previdenza”, alla “Medicina Ospedaliera” e a quella “Territoriale” e per i “Rapporti con le Istituzioni”.