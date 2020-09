Siracusa, passeggiata archeologica al Tempio di Apollo

Domani al Tempio di Apollo sarà possibile partecipare ad una passeggiata archeologica.

L'iniziativa, organizzata in 3 turni alle 10, alle 11 e alle 12 ad ingresso libero, è organizzata in collaborazione tra la Soprintendenza e l’Associazione Nuova Acropoli.

"L'obiettivo - si legge in una nota - è quello di valorizzare e far conoscere il sito archeologico, biglietto da visita per chi arriva nell’isola di Ortigia.