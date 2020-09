Canicattini Bagni, via libera a 2 progetti di pubblica utilità

Sono due i progetti di pubblica utilità approvati dalla giunta di Canicattini Bagni, su proposta dei Servizi Sociali comunali, nei settori della tutela dei beni comuni e dell’ambiente. Saranno 10 in totale, 5 ciascuno per ogni progetto, i percettori di Reddito di cittadinanza che saranno impiegati, per un minimo di otto ore settimanali fino ad un massimo di sedici, nella pulizia ordinaria e straordinaria dei locali comunali del Centro Diurno Anziani, del Museo dei Sensi e del Palazzo Municipale, e nella pulizia del cimitero, aiuole e piazzette del centro abitato. Responsabile dei due Puc è stata nominata la dirigente dei Servizi Sociali, Adriana Greco. La mancata adesione ai Puc comporta la decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza.

"Quelli che abbiamo approvato – sottolinea il sindaco Marilena Miceli – sono progetti di supporto a servizi già esistenti che così vengono implementati. Sono interventi utili che danno valore al lavoro e ridanno dignità ai percettori del Reddito di Cittadinanza che si mettono così a disposizione della propria comunità, e li fa sentire utili alla collettività".