Siracusa, caso Scieri: prossima udienza il 13 novembre

Aggiornato al 13 novembre il procedimento, davanti al gup del tribunale militare di Roma, sulla morte del parà siracusano Emanuele Scieri, trovato senza vita nella caserma Gamerra di Pisa nel 1999.

"Nel corso dell’udienza il giudice - spiegano gli avvocati di parte civile Alessandra Furnari e Ivan Albo - il giudice ha ribadito che il ministero della Difesa dovrà comparire come responsabile civile. Noi abbiamo depositato i risultati dell’indagine svolta dalla Procura ordinaria di Pisa che ha portato alla richiesta di processo per cinque persone tra cui i tre già all’attenzione della magistratura militare. Nella prossima udienza si affronterà il tema della competenza giurisdizionale".

Nel procedimento davanti al gup militare sono imputati Andrea Antico, 41 anni, attualmente in servizio nel 7/o Reggimento Aves (Aviazione dell’Esercito) di Rimini e unico dei tre a vestire ancora la divisa, Alessandro Panella, 41 anni, e Luigi Zabara, 43 anni.