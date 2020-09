Coronvirus, 29 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 179

Sono 29 i nuovi positivi in provincia di Siracusa. In tutta la Sicilia sono 179, questo quanto prevede il bollettino del Ministero della Salute. La Regione ha comunicato che dei 179 nuovi positivi, 21 sono ospiti della Comunità di Biagio Conte e altri 37 sono ospiti di hotspot siciliani.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 179, altri 15 in terapia intensiva e 1.963 in isolamento domiciliare. I positivi attuali sono complessivamente 2.157.

Gli altri casi sono così distribuiti nelle varie province: oltre ai 29 del Siracusano, 31 a Trapani, 70 a Palermo, 6 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, 3 a Enna, 19 a Ragusa, 4 a Messina e 15 a Catania.