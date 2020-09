Priolo, studenti pendolari: abbonamento sul telefonino

Non sarà più cartaceo l'abbonamento per il trasporto sui mezzi dell'Ast per gli studenti pendolari. Lo riceveranno sul telefonino nei prossimi giorni tramite whatsapp.

Il Comune di Priolo mette così in atto un servizio che permetterà di garantire le norme di sicurezza e prevenzione anti covid.

L’abbonamento conterrà un QR-Code, che potrà essere scansionato dall’autista al momento dell’ingresso dello studente sul pullman. Sarà cura dell’ufficio trasmettere mensilmente gli abbonamenti ai singoli utenti.

“Insieme all’assessore al ramo, Mariachiara Gambuzza e al dirigente di settore, Domenico Mercurio – ha commentato il sindaco Pippo Gianni – abbiamo lavorato per garantire il trasporto di tutti gli studenti in sicurezza e nel pieno rispetto delle direttive nazionali impartite sulla base del Comitato tecnico scientifico, che permettono di utilizzare fino all’80% della capienza autorizzata. I giovani - ha concluso il primo cittadino – dovranno indossare sempre la mascherina a bordo dei mezzi pubblici.