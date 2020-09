Siracusa, inaugurata l'oliera per oli vegetali esausti dell'Einaudi

E’ stata inaugurata oggi, nel piazzale dell’Istituto Einaudi” di Siracusa l’oliera per la raccolta degli oli vegetali esausti.

Vi potranno conferire i docenti, i genitori degli studenti e tutti gli abitanti della città (in particolare quelli della zona della Pizzuta) che potranno accedere all’interno del piazzale della scuola durante gli orari di apertura.

La dirigente Teresella Celesti ha auspicato che l'iniziativa possa essere accolta anche da altri istituti della città e ha sottolineato che l’installazione del contenitore per la raccolta degli oli esausti si inquadra all’interno delle diverse attività che l’Istituto sta portando avanti con il progetto “Einaudi Ambiente Sostenibile”.

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia ha elogiato questa azione che va nel segno dell'educazione alla sostenibilità ambientale.

Il responsabile della società Ionica Ambiente, Salvo Patti che curerà la gestione dell'oliera, ha spiegato che “l’olio vegetale esausto una volta conferito nell’oliera, viene raccolto e come materia prima seconda diventa un prodotto importante per l’industria italiana che lo trasforma in biodiesel o in glicerina per i saponi”.

L’olieradell’Einaudi è l’ultima installata a Siracusa (le altre si trovano nel parco di piazza Adda, nel giardino di via Padova, nel giardino di via Oznam, all’Istituto comprensivo Woitjla, nei locali della protezione civile di Cassibile, nel centro comunali di raccolta Targia, nel centro comunale di raccolta di Via Elorina, nell’area di servizio Xoil Plemmirio, in Via Vittorio Veneto, di fronte ex carcere, nel Doggy Park via Piazza Armerina).

Vi si possono conferire oli vegetali e grassi animali usati per fritture, per la preparazione degli alimenti o per la loro conservazione (es. sottoli, tonno, funghi, carciofini, condimento per riso ecc.) e gli oli e grassi alimentari deteriorati e scaduti (lardo, strutto, burro).