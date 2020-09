Teamnetwork Albatro in trasferta contro Junior Fasano

La Teamnetwork Albatro vola in Puglia per affrontare, nel match valido quale terza giornata di andata della Serie A Beretta, lo Junior Fasano.

Vigilia difficile per i siracusani costretti a rifinire la preparazione a Rosolini per l’impraticabilità del parquet del Pala “Lo Bello” bagnato in più parti dalle infiltrazioni d’acqua causate dal violento temporale che si è abbattuto sulla città.

“Avremmo voluto preparare meglio questa trasferta – commenta coach Peppe Vinci – dispiace sicuramente quanto accaduto. Non ne facciamo, però, una scusa e andiamo a Fasano per giocarci la nostra partita. I pugliesi sono una squadra dalla grande tradizione, un gruppo giovane che è stato rinforzato dall’arrivo del centrale svedese Jarlstam (18 gol per lui nelle prime due giornate di campionato ndr) e da Vito Fovio, sempreverde numero 1.

Dovremo giocare al massimo della concentrazione – conclude Vinci – Vedo i ragazzi motivati e la voglia di fare bene c’è.”

La Teamnetwork Albatro recupera tra i pali Javier Grande, ma non Gianluca Vinci che prosegue il recupero.

Il Fasano è reduce da due sconfitte consecutive. Battuto in casa, al debutto, dal Siena, sconfitto a Trieste alla seconda.