Allarme dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei "Mancanza di medici specialistici nella zona montana"

Un incontro urgente sulla mancanza di medici specialistici nei servizi sanitari territoriali dislocati nei Comuni della Zona Montana. Questa la richiesta che Michelangelo Giansiracusa, presidente dell’Unione dei Comuni Valle degli Iblei ha avanzato al Presidente della conferenza dei sindaci, Francesco Italia.

L'urgenza evidenziata è quella di avviare, con la Direzione Generale e Sanitaria dell’Asp di Siracusa, un percorso che possa portare al ripristino rapido si servizi essenziali.

“Al di là dei forti disagi per i circa 30mila abitanti dei nostri Comuni, occorre valutare soprattutto il contesto ancora vigente di emergenza sanitaria che attraversiamo - scrive Giansiracusa - e per la quale sarebbe auspicabile non congestionare inutilmente i centri di Siracusa. L’assenza di medici specialisti, inoltre, potrebbe essere sintomo di un nuovo impoverimento dei servizi sanitari nel territorio montano".

Al Presidente Giansiracusa si aggiunge la voce dell’intero Consiglio dell’Unione dei Comuni, che attraverso il presidente Alessandro Caiazzo, sindaco di Buccheri, chiede, in rappresentanza di oltre 30.000 cittadini del comprensorio “la riattivazione dei servizi sanitari di prossimità, circostanza imprescindibile per attuare, sin da subito, la linea politica che lo stesso Ministero della Salute sta iniziando a condurre nell’interesse delle zone più marginali della nazione”.