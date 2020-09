Siracusa, ufficio elettorale aperto al pubblico per tutto il week end

Il Comune rende note le possibilità per richiedere il rilascio delle tessere elettorali in previsione del referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Gli sportelli dell'Ufficio elettorale (via San Sebastiano 71 ed in via San Metodio 32), oltre che nei consueti orari, saranno aperti anche domani sabato 19, dalle ore 9 alle ore 18, così come nelle due giornate di voto: domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per evitare di concentrare le richieste nei giorni di votazione, è opportuno verificare per tempo se si è in possesso della tessera elettorale e se sia utilizzabile. La tessera elettorale può essere consegnata al titolare o ad un suo familiare convivente; in casp do consegna ad altri è necessario che questi siano muniti di delega sottoscritta dal titolare, corredata da fotocopia del documento di identità.