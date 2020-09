Siracusa, fanno il bagno di fine vacanza nella Fontana di Diana e la danneggiano: denunciati 2 turisti

E' finita con una denuncia per due turisti inglesi di 31 e 30 anni la bravata di festeggiare l'ultimo giorno di vacanza a Siracusa con un bagno nella Fontana di Diana, in piazza Archimede.

Nell'euforia della situazione, infatti, avrebbero spezzato l'alluce della dea della caccia.

I due sono stati pertanto denunciati dai carabinieri per danneggiamento del patrimonio artistico.