Siracusa, stabilizzazioni all'Asp: immissione in ruolo per altri 9

L’Asp di Siracusa prosegue il processo di stabilizzazione del personale precario.

Dopo la stabilizzazione delle prime 15 figure professionali sia della dirigenza medica che del comparto, sono state completate le procedure per l’immissione in ruolo di ulteriori 9 figure professionali: 2 collaboratori professionali sanitari tecnici di laboratorio biomedico, 3 assistenti tecnici programmatori, 3 dirigenti medici psichiatri ed 1 dirigente medico di ostetricia e ginecologia per i quali la Direzione generale ha deliberato l’immissione in ruolo.

Entro le prossime settimane l’Azienda provvederà alla conclusione delle verifiche dei requisiti dei partecipanti al bando per le ulteriori figure del comparto e della dirigenza, infermieri professionali, ostetriche, operatori socio sanitari, e, per la dirigenza medica, delle branche di Igiene, Geriatria, Chirurgia generale, Radioterapia e Neurologia, dirigenti farmacista, statistico, biologo ed ingegnere.