Arsenale da guerra nella campagna attorno al casolare di Lentini

Armi e munizioni in gran quantità sono stati rinvenuti, anche ieri, nel prosieguo dell'ispezione effettuata dagli agenti del commissariato di Lentini e della Squadra mobile di Siracusa, nella campagna attorno al casolare di contrada Gualdara, a Lentini.

Grazie alla perizia degli investigatori e con l’ausilio di moderne attrezzature (georadar, metal detector) negli anfratti del terreno, è stato ritrovato un vero e proprio arsenale, accuratamente sigillato per evitare che gli agenti atmosferici e l’umidità danneggiassero armi e munizioni.

All’interno di un muretto di blocchi in tufo, che delimitava il garage dell’abitazione, gli investigatori hanno rinvenuto una pistola semiautomatica marca Beretta, cal. 7,65, un revolver cal. 22, privo di matricola, un revolver North American, anch’esso cal. 22, 101 cartucce cal. 9, 42 cartucce cal. 7,65, 48 cartucce cal. 22 e 20 cartucce cal. 22 lungo.

All'interno dello sportello di un’auto parcheggiata vicino al fondo, è stata rinvenuta una pistola mitragliatrice Skorpio cal. 7,65 browing, due pistole semiautomatiche e 911 cartucce di vario calibro.

Tutte le armi ritrovate saranno spedite ai laboratori della Polizia di Stato per accertare se in passato sono state utilizzate per compiere atti criminali.

Le perquisizioni continueranno fino a far piena luce sull’intera vicenda per la quale già ieri è stato arrestato ed è finito in carcere Alfio Amenta.