Siracusa, nuovo ospedale: Prestigiacomo "Manca ancora la nomina formale del commissario"

La deputata nazionale di Forza Italia, Stefania Prestiagiacomo, firmataria dell'emendamento che accelera l'iter per la realizzazione del nuovo ospedale, torna a parlare dei ritardi nella nomina formale del Commissario straordinario.

"A tre mesi da un provvedimento finalizzato ad accelerare la realizzazione di un’opera pubblica - scrive la Prestigiacomo - la Presidenza del Consiglio non ha ancora nominato formalmente il Commissario straordinario per il nuovo ospedale di Siracusa.

Dopo 60 giorni d’attesa, faticosamente, è stata scelta la soluzione “istituzionale” per l’incarico nella persona del Prefetto di Siracusa, Scaduto. Era il 14 agosto quando il presidente della Regione annunciò l’intesa sul nome del commissario. E’ trascorso un altro mese e il Prefetto non ha potuto vedere un documento del dossier sul nuovo ospedale né fare nulla perché di fatto non è ancora commissario “effettivo” ma solo un commissario “annunciato” a mezzo stampa.

Siamo dinanzi ad una maniera di gestire i doveri burocratici - conclude l'esponente di Forza Italia - che non esagero a definire offensiva per il nostro territorio. Mi auguro che le mie sollecitazioni continue presso la Presidenza del Consiglio sblocchino al più presto questo intollerabile stallo".