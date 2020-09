Vigilia di Coppa Italia per l'Ortigia: girone a tre con Cn Posillipo e Rn Nuoto Salerno

Da domani scatta la Coppa Italia di pallanuoto: il primo turno vedrà l'Ortigia di scena a Napoli, nel girone a tre con Cn Posillipo e Rn Nuoto Salerno.

Alle 19, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Videoplay, gli uomini di Piccardo scenderanno in acqua contro il Posillipo. Domenica, invece, affronteranno il Salerno (alle 10.30, sempre con diretta su Videoplay). L'incrocio tra le due formazioni campane chiuderà il girone domenica pomeriggio. Le prime due classificate passeranno alla fase successiva.

Per Stefano Tempesti, alla seconda stagione in biancoverde, fondamentale sarà l'approccio alla gara dopo tutto questo tempo di stop: "Bisogna affrontare questo impegno con grande concentrazione. Noi abbiamo voglia di ricominciare perché l'anno scorso siamo stati fermati sul più bello ed è stato bruttissimo".

Sugli avversari di questo primo turno, il portiere dell'Ortigia invita a non dare per scontato nulla: "Le avversarie sono di altissimo livello. Quest'anno tutti si sono rafforzati e noi non possiamo più contare sul fattore sorpresa"

Anche Simone Rossi, ex Posillipo, invita a non sottovalutare gli avversari: "Il Posillipo si è rafforzato notevolmente rispetto all'anno scorso. Nonostante abbia perso Negri e Marziali, ha ritrovato Bertoli e poi Baraldi, che è un signor centroboa, quindi è una squadra ostica, non facile. Quest'anno secondo me sarà una sorpresa. Il Salerno invece è sempre la squadra rognosa e tosta che conosciamo. Non dovremo abbassare la guardia e andare subito decisi e forti, concentrati sull'obiettivo, che è passare il turno e farlo nel miglior modo possibile".