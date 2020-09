Priolo, molestie olfattive: lettera del sindaco Gianni ai ministri dell'Ambiente e della Salute

Una lettera ai ministri dell’Ambiente e della Salute, ma indirizzata anche agli assessori regionali all’Ambiente e alla Salute e alla Prefettura, per chiedere un incontro congiunto urgente sulle problematiche ambientali, per risolvere definitivamente il problema dei miasmi. A scriverla è il sindaco di Priolo, Pippo Gianni.

“Negli ultimi tempi – scrive il primo cittadino – si sono verificati numerosi episodi di cattiva qualità dell’aria, in particolare nelle giornate del 28, 29 e 30 agosto e il 5 e 6 settembre. Durante le ore in cui le concentrazioni di inquinanti sono state più elevate – ha aggiunto – sono pervenute lamentele da parte dei cittadini che, oltre al disagio olfattivo, hanno registrato numerosi fastidi, come bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie”.

In allegato alla lettera, i report con i dati registrati dalla rete di monitoraggio ambientale del Libero Consorzio e dell’Arpa con la richiesta di intervenire con indagini mirate al fine di eliminare l’incremento di sostanze ad oggi non normate.

In particolare al Ministro Costa il sindaco ha indirizzato la richiesta di attuare un protocollo di intesa uguale a quello firmato a Torino nel giugno 2019 per il miglioramento della qualità dell’aria.

Intanto ieri pomeriggio, a seguito di richiesta da parte del sindaco Gianni e del Disaster Manager Gianni Attard, Arpa, ex Provincia, Vigili del Fuoco e Vigili Urbani hanno effettuato un sopralluogo per individuare la fonte delle emissioni che nelle ultime settimane stanno creando forti disagi alla popolazione.