Siracusa, scioglimento consigli comunali e utilizzo fondi dalla Regione: Zito presenta 2 Ddl

Due disegni di legge all'Ars presentati dal deputato regionale del M5S, Stefano Zito per modificare le norme vigenti.

“Il primo riguarda i casi di scioglimento del consiglio comunale a seguito di mancata approvazione del bilancio. "E' impensabile - dice Zito - lasciare governare da solo il sindaco per tutta la durata del suo mandato in assenza del consiglio comunale, così come accade a Siracusa. In caso di mancata approvazione di bilancio, è corretto che decada contestualmente il consiglio e il sindaco e si vada a elezione al primo turno utile”, precisa il deputato pentastellato.

Il secondo disegno di legge regola l’utilizzazione delle somme trasferire dalla Regione: "Prevede l’obbligo per il Comune, che nel proprio territorio abbia una o più frazioni, di utilizzare obbligatoriamente parte delle somme trasferite dalla Regione per assicurare e garantire servizi, investimenti e infrastrutture in quelle località".