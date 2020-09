Coronavirus, 9 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 96

Balzo in avanti nei nuovi contagi da coronavirus in provincia di Siracusa, dopo 2 giorni fermi a zero. In Sicilia i nuovi casi sono 99, due quali migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa.

Secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute sono 173 i pazienti ricoverati con sintomi, altri 14 in terapia intensiva, 1.856 in isolamento domiciliare. Supera quota 2.000 il numero dei positivi attuali (2.043).

I nuovi casi nell'Isola sono così distribuiti: oltre ai 9 del Siracusano, 24 a Trapani, 26 a Palermo, 4 a Ragusa, 8 ciascuno a Messina e Agrigento, 2 a Enna e 15 a Catania.