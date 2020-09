Siracusa, consiglio comunale decaduto: Cannata "Presentato emendamento per riportarlo in carica"

Un emendamento al Ddl 824 "Norme in materia di enti locali"presentato, è stato presentato dal deputato regionale di Fdi, Rossana Cannata, assieme al proprio gruppo, su proposta dell’assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica, Bernadette Grasso, allo scopo di far rivivere i consigli comunali sciolti a seguito della legge votata durante il governo Crocetta.

"Ciò perché - chiarisce la vicepresidente della Commissione Antimafia e anticorruzione - il testo del governo regionale non risolverebbe i casi attuali come quello dello scioglimento del Consiglio comunale di Siracusa. L’emendamento, invece - aggiunge - andrebbe a interpretare al meglio la norma relativa al funzionamento del Consiglio comunale, riportandolo in carica. L’articolo 109 bis L.R. 15/03/1963 si interpreta nel senso che lo stesso si applica ai soli casi nei quali il consiglio comunale non adempia tempestivamente all’obbligo di deliberare sulla proposta di approvazione del bilancio e non nei casi in cui la mancata approvazione del bilancio è conseguenza di espressa deliberazione negativa del consiglio comunale sulla proposta di approvazione del bilancio".