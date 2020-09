Riconoscimento del diritto alla conoscenza, il Siracusa International Institute presente al Senato

E' stato presentato ieri mattina a Roma, nella sala “Caduti di Nassirya” del Senato della Repubblica, il programma di lavoro della commissione del Consiglio d’Europa in materia di diritto alla conoscenza, vale a dire “il diritto del cittadino ad avere piena e trasparente informazione nel corso dell’intero processo politico e decisionale.

Alla conferenza ha preso parte il Siracusa International Institute con il segretario generale, l’avvocato Ezechia Paolo Reale.

Reale ha ribadito come “non possa esserci un futuro di piena libertà nel mondo globalizzato senza il diritto alla conoscenza” e che l’approdo della discussione in seno ad un’assemblea parlamentare internazionale sul riconoscimento universale del diritto alla conoscenza “segna un eccezionale avanzamento nella battaglia che il Siracusa International Institute, insieme con i suoi partner, porta avanti da molti anni”.

Hanno preso parte all'iniziativa diversi altri relatori fra cui l’Ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente del Global Committee for the Rule of Law “Marco Pannella” e già Ministro degli Esteri, e Roberto Rampi, Senatore e Relatore Generale sul Diritto alla Conoscenza all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa.

Presenti inoltre l'avvocato Giuseppe Benedetto, Presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Paolo Borrometi, vicedirettore dell’Agi, Matteo Angioli, membro del Gcrl e Laura Harth, componente del Comitato Scientifico del Gcrl.

Altre iniziative sul tema del riconoscimento del diritto alla conoscenza saranno organizzate dall’Istituto nei prossimi mesi sul territorio regionale.