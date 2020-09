Noto, finanziati 4 progetti per l'ammodernamento della viabilità rurale

Sono 4 i progetti finanziati dall'assessorato Agricoltura della Regione Siciliana nell'ambito degli interventi di viabilità inter-aziendale e strade rurali a valere sulla Misura 4.3.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Sono stati presentati dal Comune di Noto, per un importo complessivo pari a 2,7 milioni di euro.

Con un contributo pari al 100% interamente a fondo perduto, sono state approvate le perizie di variante presentate dal Comune. Le strade interessate sono: un tratto della strada provinciale 81 denominata strada del Castelluccio nelle contrade Castelluccio e Mezzogricoli per un importo pari a 673.858,63 euro; un tratto della provinciale 90 denominata Palazzolo – Falabia – Castelluccio nelle contrade Castelluccio e Mucia per un importo pari a 667.063,25 euro; un tratto della strada provinciale 80 denominata San Marco Aguglia nelle contrade Aguglia – Bancazzo – San Marco – Testa dell’Acqua per un importo pari a 675.988,54 euro ed in ultimo un tratto della provinciale 64 denominata Noto Antica – Testa dell’Acqua nelle contrade Noto Antica – Testa dell’Acqua per un importo pari a 674.192,48 euro.

“Diamo risposte concrete al territorio - commenta l'assessore regionale Edy Bandiera - che necessita di un ammodernamento della viabilità interaziendale per una migliore fruizione e interconnessione di fondi e aziende che gravitano sul territorio”.