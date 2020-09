Siracusa, Stonewall ripropone gli appuntamenti con “Open Space Lgtb”

Conoscenza e formazione quale antidoto a pregiudizi e stereotipi sul mondo Lgbtqia+. In attesa dell'approvazione della proposta di legge Zan contro l’omostransbifobia, che inasprisce le pene previste per i reati di questa natura, l’associazione Stonewall propone un nuovo calendario di “Open Space Lgtb”. Una serie di incontri dedicati alle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e loro familiari, previsti dal servizio-progetto, ideato diversi anni fa dall’associazione siracusana. Condotto dallo psicologo Andrea Malpasso e dalla psicologa e psicoterapeuta Emma Lo Magro, “Open Space Lgtb” è un gruppo di counseling psicologico “aperto”.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 18 settembre, alle 20,30 presso la sala Arci di Piazza Santa Lucia, 20.