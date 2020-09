La Teamnetwork Albatro completa la preparazione della trasferta di Fasano a Rosolini

La Teamnetwork Albatro si allenerà a Rosolini per preparare la trasferta di Fasano.

Lo fa sapere il presidente Vito Laudani: “Le infiltrazioni d’acqua causate dalla pioggia che si è abbattuta sulla città – ha sottolineato Laudani – hanno riproposto un problema purtroppo mai risolto. Il campo di gioco è stato bagnato in più punti e questo non lo rende sicuro.

Abbiamo esposto la situazione al nuovo direttore della gestione dell’impianto – ha continuato il presidente – che ci ha assicurato un intervento .

Sabato si va a Fasano e dobbiamo recuperare il match contro Conversano – ha concluso Vito Laudani – Abbiamo proposto due date possibili al gestore, ma per una ci è stato detto che il palazzetto è impegnato e per la seconda attendiamo ancora risposta. Il rischio reale, a questo punto, che partite importanti del campionato Serie A Beretta della nostra squadra si debbano giocare a Rosolini.”