Siracusa, incidente mortale in via Cannizzo: anziano travolto da uno scooter

Un anziano è rimasto vittima di un incidente stradale in via Cannizzo a Siracusa.

L'uomo, a quanto pare, stava attraversando la strada quando, è stato travolto da uno scooter. L'impatto sull'asfalto gli sarebbe stato fatale.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso e ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e il 118 che non ha potuto far altro che accertare il decesso dell'anziano.

La strada al momento è stata chiusa al traffico veicolare.