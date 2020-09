Armi e droga in un casolare nelle campagne di Lentini, arrestato 37enne. VD

Armi e droga sono stati ritrovati dagli investigatori del Commissariato di Lentini e della Squadra Mobile di Siracusa, a seguito di una intensa attività di polizia giudiziaria, in un casolare nelle campagne di Lentini, in contrada Gualdara. Nell'immobile vive Alfio Amenta, 37 anni ritenuto gravitare negli ambienti della criminalità con una particolare predilezione per lo spaccio di sostanze stupefacenti nel comprensorio di Lentini e Carlentini.

Per l’operazione, scattata nella mattinata di ieri,in campo anche personale altamente specializzato della Polizia Scientifica e unità cinofile, che hanno consentito di rinvenire circa 300 grammi di cocaina pura, armi, munizioni e altro materiale di provenienza illecita.

Nelle ricerche è stato utilizzato un georadar, con il quale è stato scandagliato tutto il terreno che circonda l’immobile.

Ben occultati tra intercapedini e nel sottosuolo sono stati rinvenuti, complessivamente, una pistola calibro 38 provento di furto (denunciato nel 2010 a Piazza Armerina) e relativo munizionamento, 280 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, 8.400 euro in contanti, un pizzino con l’elenco di numerose armi da guerra e due carte di identità in bianco del Comune di Lentini. Nel terreno siano stati ritrovati 50 bossoli già esplosi di fucile mitragliatore kalashnikov.

Amenta è stato arrestato e rinchiuso in carcere.