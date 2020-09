Augusta, controlli anticovid: pub sanzionato per 400 euro

Controlli anticovid da parte dei Carabinieri ad Augusta: verifiche su 14 esercizi commerciali, 316 persone e 184 veicoli, eseguendo 13 perquisizioni personali.

Ad un pub è stato contestato il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale da parte dei camerieri che servivano i clienti ai tavoli, con la conseguente sanzione di 400 euro, alla quale seguirà anche la richiesta al Prefetto di Siracusa di applicazione della sospensione temporanea delle attività.

Diverse anche le violazioni al Codice della Strada: 2 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 1 per guida con telefono cellulare; 2 per mancata revisione periodica; 2 per mancata copertura assicurativa Rca; 1 per guida in stato di ebrezza.

Per quest’ultima violazione, il conducente è stato denunciato.

Le violazioni contestate ammontano a circa 4.000 euro; sono stati ritirati 3 documenti di circolazione e sottratti complessivamente 20 punti dalle patenti di guida.