Palazzolo Acreide, completata la formazione di 19 nuove guide naturalistiche

Completato il percorso formativo di 19 nuove guide naturalistiche da parte di Natura Sicula per la Federescursionismo Sicilia, l’organizzazione di categoria. Le nuove guide hanno seguito 440 ore distribuite in 55 giornate di studio sul patrimonio naturale siciliano, con particolare approfondimento su quello del versante orientale. Oltre che su parchi e riserve, i corsisti hanno acquisito competenze per guidare anche nei musei etnoantropologici, come la Casa Museo di Antonino Uccello o il museo contadino della ex stazione di Pantalica.

È il terzo corso che Natura Sicula tiene a Siracusa, portando a più di 50 gli allievi finora formati.