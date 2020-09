Siracusa, nuovo blitz nella piazza di spaccio di via Italia 103: sequestrate 92 dosi di cocaina

Nuovo servizio antidroga ieri dei Carabinieri di Siracusa in nella piazza di spaccio di via Italia 103.

I militari dell'Arma, dopo un’accurata attività di osservazione e controllo, hanno fatto irruzione nella palazzina dove, nonostante la recente operazione congiunta di Carabinieri e Polizia che ha disarticolato il sodalizio facente capo ad Alessio Visicale, sono state sequestrate 92 dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 20 grammi, pronte per la vendita.

La vendita al dettaglio della droga avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.