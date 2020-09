Studenti disabili, 625mila euro alla ex Provincia di Siracusa

Altri 8,8 milioni dall'assessorato regionale della Famiglia alle ex Province altri 8,8 milioni di euro per le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali nelle scuole medie superiori con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semiconvitto, ai servizi negli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica e autonomia e comunicazione. Vanno ad aggiungersi ai 12,7 milioni di euro già liquidati ad agosto scorso.

Queste nuove risorse serviranno per continuare il servizio da settembre a dicembre.

Alla ex Provincia di Siracusa sono stati destinati 625mila euro.

Mentre 1,8 milioni di euro sono stati trasferiti alla Città metropolitana di Catania, un milione a quella di Messina, 528 mila euro al Libero consorzio di Caltanissetta, 196 mila a quello di Enna, 762 mila a Trapani, 2,7 milioni a Palermo, 778 mila ad Agrigento e infine 462 mila a Ragusa.

L'assessore Scavone ha scritto anche ai sindaci dell'Isola e ai commissari dell'ex Province chiedendo di attuare la deliberazione della giunta di governo del 23 luglio scorso in materia di assistenza disabili.