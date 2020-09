Rosolini, morte Evan: a "Chi l'ha visto?" le intercettazioni ambientali

Anche questa settimana la trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?", condotta da Federica Sciarelli, è tornata ad occuparsi del caso della morte del piccolo Evan, il bambino di 20 mesi di Rosolini per la cui morte si trovano in carcere, per responsabilità diverse, la giovane madre, Letizia Spatola e il suo compagno, Salvatore Blanco.

Durante le indagini è venuto fuori che il bambino aveva avuto tre accessi al pronto soccorso in poche settimane per gravi lesioni e fratture. C'erano state segnalazioni alle assistenti sociali e anche un esposto presentato dal padre naturale di Evan, Stefano Lo Piccolo, alla Procura di Genova, città in cui lavorava, arrivata alla procura di Siracusa alcuni giorni dopo la morte del bambino avvenuta all'ospedale Maggiore di Modica il 17 agosto scorso.

Nel servizio dell'inviata Veronica Briganti vengono proposte le intercettazioni delle microspie piazzate dai Carabinieri nella casa in cui si sarebbero consumati i maltrattamenti, ascoltate solo dopo la morte del bambino, e le dichiarazioni rese da Letizia Spatola. Quest'ultima, dopo l'arresto, accusa il compagno di averla manipolata e chiede giustizia per il figlio.

