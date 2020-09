Priolo, miasmi del 30 e 31 agosto: idrocarburi non metanici e benzene oltre i valori di riferimento

Arrivano i dati e il report di Arpa Sicilia sull'episodio di molestie olfattive che si è verificato nella notte tra il 30 e 31 agosto scorsi nel quadrilatero industriale siracusano e che ha visto il suo picco a Priolo.

Sono state 88 le segnalazioni arrivate, tramite Nose, dall’Aerca di Siracusa, di cui 79 dalla sola città di Priolo, altre 5 sono arrivate da Melilli, 3 da Siracusa e 1 da Augusta. I malesseri maggiormente percepiti sono stati: difficoltà di respiro, mal di testa, bruciore e irritazione alla gola.

Inoltre, dalle 4 del 31 agosto fino a circa mezzanotte le segnalazioni a Nose si sono susseguite da tutto il comprensorio dell’Aerca, arrivando a 64 di cui 44 da Priolo, 9 da Melilli, 6 da Siracusa e 5 da Augusta.

Sono stati rilevati valori di concentrazione di Idrocarburi non metanici superiori 15 volte il valore di riferimento tra la notte del 30 agosto e la mattinata del 31 agosto. Situazione analoga si è riscontrata nella stessa cittadina e ad Augusta per i valori di benzene.

L’analisi della direzione dei venti osservati e delle retrotraiettorie fornite in via sperimentale dal sistema Nose, ha suggerito che la possibile sorgente delle molestie olfattive può essere localizzata nell’area industriale posta a nord e nord ovest di Priolo.