Coronavirus: nessun nuovo positivo, ma c'è un decesso in provincia di Siracusa

Nessun nuovo positivo da coronavirus in provincia di Siracusa, per il secondo giorno consecutivo, ma c'è un decesso: si tratterebbe di una donna anziana. Anziane sarebbero anche le donne decedute a Palermo e Catania.

In Sicilia sono, invece, 90 come riporta il bollettino del Ministero della Salute e sono così distribuiti: 33 a Palermo, 35 a Catania, 4 a Trapani, 5 ad Agrigento, 1 ciascuno a Caltanessetta e a Ragusa, 4 a Messina e 7 ad Enna.

Sono 155 i pazienti ricoverati con sintomi, altri 16 in terapia intensiva e sono 1.817 in isolamento domiciliare. I positi attuali, in tutto sono 1.988.