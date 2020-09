Siracusa, riforma Camere di commercio: il Pd al fianco della Consulta delle associazioni di categoria

"Ridare al territorio provinciale siracusano centralità e rilevanza all’interno della area vasta della Sicilia Sud Orientale, trasformando la sua posizione baricentrica tra le provincie di Ragusa e Catania, da punto di debolezza quale ora è, in un punto di forza".

Questa la posizione del Partito Democratico di Siracusa che condivide le motivazioni per cui la Consulta della associazioni di categoria ha chiesto la modifica

dell’art. 61 del D.L. Agosto.

"La riforma della Camere di Commercio - si legge in una nota a firma del deputato nazionale Fausto Raciti e del segretario provinciale, Salvo Adorno - ha di fatto ridotto la rappresentanza del nostro territorio all’interno del sistema della SuperCamera".

Da qui l'invito rivolto "al Governo e tutte le forze politiche che hanno a cuore le sorti del territorio siracusano ad appoggiare questa iniziativa per costruire un percorso comune e condiviso di sviluppo della nostra provincia che parte dalla rivendicazione della autonomia della nostra rappresentanza delle forze produttive".