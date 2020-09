Coronavirus, secondo giorno consecutivo con nessun nuovo positivo in provincia di Siracusa

Nessun nuovo positivo da coronavirus anche oggi in provincia di Siracusa. E' il secondo giorno consecutivo con la casella dei nuovi casi che riporta lo zero.

In Sicilia sono, invece, 90 come riporta il bollettino del Ministero della Salute e sono così distribuiti: 33 a Palermo, 35 a Catania, 4 a Trapani, 5 ad Agrigento, 1 ciascuno a Caltanessetta e a Ragusa, 4 a Messina e 7 ad Enna.

Sono 155 i pazienti ricoverati con sintomi, altri 16 in terapia intensiva e sono 1.817 in isolamento domiciliare. I positi attuali, in tutto sono 1.988.