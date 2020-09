Via al Piano Covid Sicilia, bandi per 278 milioni

Si chiama 'Piano Covid Sicilia' e consiste in una serie di bandi regionali per un totale di 278 milioni di euro per contributi alle imprese, promozione turistica, scuola, editoria e Confidi, servizi di trasporto.

Il piano, finanziato con fondi Fesr, rientra nelle misure previste dalla legge di stabilità approvata a maggio dall'Ars. I contenuti sono stati presentati, in conferenza stampa a palazzo d'Orleans, dal presidente della Regione Nello Musumeci e dagli assessori Gaetano Armao (Economia), Marco Falcone (Trasporti), Mimmo Turano (Attività produttive), Roberto Lagalla (Istruzione e Formazione), Manlio Messina (Turismo).

"Andremo avanti con altri bandi a seconda della reazione che registreremo su questi primi bandi - ha detto Musumeci - Ho raccomandato che i bandi fossero più snelli possibili, si tratta di un intervento emergenziale, perché le disponibilità finanziarie devono arrivare subito alle imprese, che sono in condizioni cianotiche".