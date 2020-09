Priolo, miasmi industriali: convocata una seduta di consiglio comunale aperta

Una seduta di consiglio comunale nel quale affrontare la problematica ricorrente dei miasmi nel triangolo industriale siracusano è stata convocata dal presidente del civico consesso di Priolo, Alessandro Biamonte. Invitati anche la deputazione parlamentare regionale e nazionale siracusana oltre a tutti i rappresentanti degli enti coinvolti nella questioni, compresi i sindaci dei Comuni interessati e i gestori degli stabilimenti industriali, oltre ad Arpa, Anci, sindacati e associazioni ambientaliste.

La seduta, convocata per lunedì 22 settembre alle 18,30, vede all'ordine del giorno sia la discussione su "Odori nauseabondi che hanno causato grave disagio ai residenti del paese, azioni intraprese, iniziative future a salvaguardia e tutela della salute del cittadino e del territorio" e una mozione a firma dello stesso Biamonte su ”Un futuro possibile per Priolo Melilli e Augusta...non solo ciminiere”.

"Abbiamo il dovere - si legge nel documento - di stare insieme per trovare le soluzioni migliori per tutelare il nostro territorio dal punto di vista ambientale e occupazionale. La zona industriale ha portato tanta ricchezza in termini occupazionali ma anche danni ambientali, per questo motivo si rendono indispensabili le bonifiche, la riperimetrazione delle aree Sin e la valorizzazione e promozione del nostro patrimonio ambientale e naturalistico". E le azioni concrete individuate sono: la realizzazione di un museo sull’industrializzazione, la riapertura dei diversi siti ancora chiusi in un ottica intercomunale di

valorizzazione, promozione e fruizione; la riperimetrazioni del Sin; la richiesta di destinare ai Comuni della zona industriale l’1% del prelievo fiscale; l'avvio delle bonifiche; ladismissione di tutti gli impianti non attivi; la continuità delle piste ciclabili e la creazione di un museo archeologico a Priolo Gargallo.