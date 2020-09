Efficientamento energetico, Sicindustria e Condindustria Catania e Siracusa lanciano un appello alla Regione

"Il Dipartimento regionale dell’Energia emana bandi e stila graduatorie definitive, quello alla Programmazione rimodula i fondi lasciando le imprese beneficiarie con un pugno di mosche in mano".

A lanciare il grido d'allarme sono Sicindustria, Confindustria Catania e Confindustria Siracusa.

"A seguito dei decreti che hanno definito le graduatorie di assegnazione delle risorse previste dalla misura 4.2.1 - rilevano le organizzazioni degli industriali - il quadro appare quanto mai incerto. Infatti, a fronte di alcune imprese che hanno ricevuto il decreto concessorio con regolare notifica, altre, sempre in posizione utile, hanno ricevuto a tutt'oggi solo la documentazione interlocutoria propedeutica alla notifica formale. Oltre una ventina, invece, nonostante sia stata decretata la loro ammissibilità e finanziabilità, non possono accedere ai benefici a causa di un difetto di notifica. Inoltre, la disponibilità complessiva della misura - riferiscono le organizzazioni degli industriali - sarebbe stata decurtata di circa 5 milioni di euro, privando così le aziende che, ritenendosi legittime beneficiarie dei contributi e fidandosi delle capacità amministrative della Regione siciliana, hanno avviato piani di investimento anche molto ingenti"

Da qui l'appello alle forze politiche e all'intera classe dirigente della Regione "affinché si risolvano conflitti interni e difficoltà operative, dando immediato corso al completamento degli atti amministrativi necessari a far giungere le risorse alle imprese".