Siracusa, via libera ai Progetti di utilità collettiva: al lavoro i precettori del Reddito di cittadinanza

Via libera dalla giunta comunale di Siracusa all'impiego dei percettori di reddito di cittadinanza nei Progetti utili alla collettività, votando all'unanimità un atto di indirizzo per l'attivazione delle procedure e la stesura dei progetti nei settori Ambiente e Beni comuni.

I dirigenti dovranno predisporre i Puc, completi di costi di organizzazione e gestionali, e poi passarli al settore Pari opportunità sociali per il coordinamento, l'attuazione e l'impegno di spesa.

“Con questo provvedimento – affermano il sindaco, Francesco Italia e l'assessore alle Politiche sociali, Maura Fontana – potremo ripulire dalle erbacce le strade, i marciapiedi e le corsie ciclabili, cureremo e sorveglieremo i parchi e assicureremo la giusta manutenzione di ciò che appartiene alla collettività e che talvolta, per mancanza di fondi, viene trascurato. I Puc, però, sono un'opportunità non solo per le città ma anche per le persone. È una modo di dare dignità ai percettori del reddito di cittadinanza facendoli sentire utili alla collettività e parte del sistema economico e produttivo. In questo consiste il valore sociale del lavoro”.

I beneficiari, in virtù della sottoscrizione di un patto per il lavoro e l'inclusione sociale, potranno essere impegnati da un minimo di 8 ore a un massimo di 16 a settimana, senza andare a sostituire le attività già svolte dal Comune o che vengono affidate a ditte esterne.