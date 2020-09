Priolo, efficientamento energetico: in arrivo 175mila euro

In arrivo al Comune di Priolo un finanziamento, da parte del Governo nazionale, di 175mila euro da impiegare per l’efficientamento energetico.

“Già da tempo - dichiara il sindaco Gianni - abbiamo avviato l’attività di riqualificazione degli impianti dell’illuminazione pubblica, che proseguirà anche nei prossimi mesi”.

“Le somme relative al finanziamento che entreranno nelle casse comunali - rimarca - l’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti - saranno impiegate sempre per questo settore, in particolare per il miglioramento e la sostituzione delle lampade che pian piano saranno tutte trasformate a led”.