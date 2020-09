Siracusa, assemblea provinciale del Pd: si formano gli altri organismi

Si è riunita lunedì 14 settembre nel salone del Santuario, convocata dal Presidente Paolo Amenta, l’Assemblea dell’Unione Provinciale del Partito Democratico di Siracusa.

Tra i punti all'ordine del giorno la nomina della Commissione di Garanzia, la cui composizione è stata approvata all’unanimità: Dario Meli, Salvatore Giansiracusa, Faust Fiorini, Salvatore Borg, Gaetana Frittitta, Enza Bongiorno e Vittorio Padua.

L'assemblea ha poi votato per l'elezione del tesoriere: con 44 voti a favore e 7 astenuti è stato eletto Vito Ancona, nome proposto dal segrretario provinciale, Salvo Adorno.

Il segretario ha anche annunciato l’istituzione della Scuola di Formazione del partito e ha reso noti i nomi scelti per la composizione della segreteria provinciale: Glenda Raiti, Vice Segretario provinciale; Susanno Griso; Giuseppe Genovese; Niccolò Salvia; Sergio Pillitteri; Alex Siracusano; Antonella Fucile; Simone Di Stefano; Barbara Fronterrè; Adriana Bazzano; Maria Angela Musumeci.

Per quanto riguarda la sede, questa è stata individuata nei locali al piano terra del palazzo tra Viale Paolo Orsi e Corso Gelone. Mentre il segretario cittadino, Santino Romano, ha espresso l'intenzione di occuparsi dell’organizzazione della Festa de l’Unità provinciale.

In conclusione spazio per il voto prossimo per il Referendum costituzionale per il quale la maggioranza dei componenti dell’Assemblea provinciale ha espresso la posizione per il Sì.