Francofonte, maltrattamenti ad un siberian husky: denunciato 25enne

Dovrà rispondere di abbandono e maltrattamento di animale un 25enne di Francofonte.

Le indagini dei Carabinieri prendono le mosse dalle segnalazioni che alcuni cittadini hanno fatto all'associazione Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) riguardante un siberian husky che presentava evidenti segni di vessazione.

Il cane, un cucciolo di circa un anno privo di microchip, vagava abbandonato lungo le strade della cittadina in uno stato di grave disagio fisico: oltre al forte stato di deperimento, l’animale presentava infatti una grave dermatite diffusa su tutto il corpo e diverse ustioni.

Una volontaria ha provveduto a far trasferire il cucciolo presso una clinica veterinaria, mentre i Carabinieri si sono messi al lavoro per individuare il responsabile, arrivando ad un 25enne, che secondo la loro ricostruzione, aveva fino a quel momento tenuto con sé il cane in modo inadeguato,lasciando che si ammalasse. Non è ancora chiaro però come l’animale si sia procurato le bruciature.

L’Autorità Giudiziaria di Siracusa, intanto, ha disposto il sequestro del cane ed il suo affido ai volontari dell'Oipa. di modo che gli possano essere garantite la cura e l’assistenza necessarie per riprendersi.