Pachino, 16enne nei guai per un ciclomotore rubato

Ha solo 16 anni il giovane bloccato nella serata di ieri per ricettazione di un ciclomotore. Il caso prende il via quando agenti del commissariato di Pachino, in servizio di controllo del territorio, in via Tripoli hanno notato un giovane a bordo di un ciclomotore Peugeot rosso che risultava essere stato rubato poco prima e di cui i poliziotti erano stati avvisati. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha tentato invano la fuga: dopo un breve inseguimento è stato bloccato e condotto in commissariato. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione. Il mezzo rubato è stato restituito al legittimo proprietario.