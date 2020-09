Avola, rubano 5 tonnellate di mandorle: 3 denunciati

Denunciati tre ladri di mandorle. Il terzetto, con un altro complice, era riuscito a portare via da un appezzamento in contrada Mammanelli, 5 tonnellate di mandorle particolarmente pregiate e già pronte per la commercializzazione. Non appena scoperto il furto, gli agenti del commissariato di Avola hanno dato via alle indagini per nel giro di 24 ore hanno portato ai 3. I malviventi - individuati anche grazie alle telecamera di videosorveglianza - sono stati rintracciati in un terreno di loro proprietà, in contrada Zuccaro, mentre erano intenti a scaricare le mandorle nascondendole in un deposito. La refurtiva, del valore di oltre 10.000 euro, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.