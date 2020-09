Siracusa, calci e pugni contro agenti: accusa di lesioni per un 29enne

Si scaglia contro i poliziotti quando si vede scoperto. Il protagonista è il 29enne siracusano Raffaele Violante, finito in manette con l'accusa di resistenza, violenza, minaccia, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. La vicenda si è consumata nel pomeriggio di ieri in via Brenta quando gli agenti di una pattuglia in servizio di controllo del territorio hanno notato un giovane che, alla loro vista, di scatto si è abbassato, nascondendosi dietro le auto in sosta. La manovra ha ovviamente insospettito i poliziotti i quali sarebbero stati aggrediti subito dal giovane, con calci e pugni. Gli agenti hanno comunque avuto la meglio, bloccando l'indagato e arrestandolo. Violante, che ha precedenti per reati a danno della persona e del patrimonio, è stato anche denunciato per danneggiamento aggravato ai beni dello Stato e per ricettazione essendo stato trovato in possesso di quattro amplificatori per tv ed un paio di auricolari Samsung. Il magistrato gli ha concesso gli arresti domiciliari. Gli agenti hanno riportato ferite guaribili in 10 giorni.