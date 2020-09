Priolo, sì allo sport per i giovani in difficoltà economiche

Attività sportiva accessibile anche a bimbi e ragazzi con difficoltà economiche. La Giunta comunale priolese, infatti, ha approvato l’erogazione di un contributo ai nuclei familiari aventi diritto, con minori in età compresa tra i 4 e i 18 anni non compiuti. L’avviso sarà pubblicato a breve sul sito del Comune. “Tutti i bimbi e i giovani del nostro paese - ha commentato il sindaco, Pippo Gianni - potranno dedicarsi all’attività sportiva che, come è noto, riveste una grande valenza formativa ed educativa ed ha molteplici benefici dal punto di vista fisico e psicologico”.