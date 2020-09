Pulizia della Tonnara, Avola aderisce a "Let’s Clean Up Europe"

Avola aderisce alla campagna europea contro l’inquinamento e l’abbandono dei rifiuti "Let’s Clean Up Europe".

Quest’anno sarà proposta nel fine settimana del 19 e 20 settembre alla Tonnara. Raduno dei partecipanti fissato alla 10 del 20 settembre davanti al parcheggio.

“Una grande giornata di volontariato, un momento di impegno civico per godere al meglio dei nostri luoghi storici del cuore – dice il sindaco Luca Cannata – Avola è entrata di diritto tra le “città virtuose” siciliane per le alte percentuali di raccolta differenziata, grazie al lavoro svolto in sinergia tra l'amministrazione, Dusty e i cittadini virtuosi, che con i loro gesti quotidiani di separazione corretta dei rifiuti concretizzano sempre più l’indispensabile realtà della raccolta differenziata e del rispetto ambientale del territorio in cui viviamo".

I volontari distribuiranno ai cittadini che vorranno partecipare, guanti monouso, pinze e sacchi per la raccolta dei rifiuti.

Ai bambini che parteciperanno e che con l’aiuto degli adulti porteranno i sacchi con i rifiuti raccolti nel circondario della Tonnara, purché differenziati, sarà dato in regalo un quaderno personalizzato con il “cangurino Dusty”. I sacchi differenziati dovranno essere consegnati all’info point Dusty dove, per l’occasione, saranno posizionati dei contenitori carrellati per la raccolta differenziata.