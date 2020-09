Blitz antidroga tra Siracusa, Palermo e Catania: 12 misure cautelari

È in corso, a Siracusa, l’esecuzione da parte dei Carabinieri della Compagnia cittadina, di una ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura aretusea a carico di 12 soggetti, operanti in Siracusa, Catania e Palermo, ritenuti tutti responsabili di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana ed hashish. Sono in atto numerose perquisizioni con l’ausilio di cani antidroga e di ricerca armi ed esplosivi. All’attività, eseguita da circa 80 militari del Comando Provinciale, concorre un elicottero dell’Arma.