Priolo, potenziata la prevenzione oncologica: firmata convenzione tra Comune, Asp e Isab

Potenziato il progetto di prevenzione oncologica a Priolo. E' stata siglata la convenzione tra Comune di Priolo, Asp e Isab.

“Medici specialisti dell’Asp – fa sapere il sindaco Pippo Gianni - saranno a disposizione della popolazione, presso i locali del Centro Sanitario “Rinaldo Frangi”, per effettuare visite e controlli accurati gratuiti. L’obiettivo è di prevenire e diagnosticare precocemente eventuali malattie”.

Saranno effettuate ecotomografie all’addome, alla tiroide, alla mammella e allo scroto; a breve partiranno anche gli esami ginecologici e dermatologici. I cittadini potranno recarsi al Centro Sanitario, in via Mostringiano, muniti di prescrizione medica, tutti i giorni, dalle 9 alle 12:30; il martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:30. Quale criterio di accesso sarà rispettato l’ordine cronologico di presentazione della prescrizione.