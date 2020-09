Una delegazione di Cgil, Cisl e Uil Siracusa a Palermo per la manifestazione “Ripartire dal lavoro”

Una delegazione di Cgil, Cisl e Uil Siracusa sarà presente a Palermo, venerdì prossimo, 18 settembre, alla manifestazione “Ripartire dal lavoro” in programma, a partire dalle 9.30, al Foro Italico nell’ambito della mobilitazione nazionale organizzata dai sindacati confederali in tutte le regioni italiane.

Il sindacato si ritrova in piazza, per la prima volta nel 2020 segnato dall'emergenza covid, per reclamare provvedimenti necessari per la ripresa del Paese attraverso il lavoro.

I temi al centro dell’agenda sindacale sono tanti: si va dagli ammortizzatori sociali a tutte le vertenze aperte, dalla riforma fiscale alla lotta all’evasione, dal rinnovo dei contratti pubblici a quelli privati, dal diritto all’istruzione a quello per una scuola in sicurezza, dagli investimenti alle politiche industriali, dalla legge per la non autosufficienza ad una reale inclusione sociale.

“A Palermo portiamo questo territorio che vive un momento delicato e difficile – sottolineano i segretari generali di Cgil e Cisl, Roberto Alosi e Vera Carasi, e il commissario straordinario Uil, Luisella Lionti – L’emergenza sanitaria ha inevitabilmente inciso sul tessuto sociale ed economico della provincia. Servono politiche di sviluppo e di rilancio urgenti" – continuano i segretari che a Palermo andranno con tutte le federazioni rappresentate.

"Questo territorio esige il completamento di tutte le infrastrutture - concludono - perché un pezzo importante del futuro passa lungo di esse e non è più possibile giustificare rallentamenti o intoppi di alcun tipo.”